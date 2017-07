Objecten die zo uit Black Mirror kunnen komen

TU Delft-studenten ontwerpen objecten uit een fictieve toekomst 'a la Black Mirror'. Zoals een kunstorgaan dat je leven verlengt als je duurzaam bezig bent.

Op woensdagmiddag 5 juli laten masterstudenten Industrieel Ontwerpen van de TU Delft toekomstscenario’s (die soms duister zijn) aan ons zien. Docent Aadjan van der Helm: "Wat de tv-serie Black Mirror probeert te doen met beelden en verhalen, doen wij met technologie."

Denk aan een toekomst waarin data over je gezondheid bijgehouden wordt. Daarin bepaalt een algoritme welke producten je in de supermarkt mag kopen en welke niet. Mag jij dan nog een pizza afrekenen? Een tweede voorbeeld is een toekomst waarin iedereen via een geïmplanteerd 'slim orgaan' gelinkt is aan een duurzame ideologie, volgens een toekomstige regering dé manier om de aarde te redden. Zolang burgers goede, duurzame keuzes maken die in lijn zijn met de ideologie, blijft dat orgaan kunstmatig hun leven verlengen. Ga jij dan groener leven? Willen we deze toekomst wel? En, hebben we daar nog wel een stem in?

Dit zijn twee voorbeelden van de twintig studentprojecten die op 5 juli te zien zijn. De studenten konden kiezen uit zeven topics en hebben daar vervolgens toekomstscenario’s voor geschreven. De scenario’s zijn gebaseerd op de extrapolatie van actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Vervolgens hebben ze interactieve objecten ontworpen die het mogelijk maken de scenario’s te ervaren. De ITD-tentoonstelling vindt plaats op woensdag 5 juli van 14:00-18:00 uur in studio’s 1-11 op de eerste verdieping van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.