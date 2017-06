OnePlus 5 met dubbele camera aangekondigd

De nieuwe smartphone van het Chinese merk OnePlus is vanaf 27 juni online te koop én woensdag in Amsterdam in een popupwinkel.

Daarmee heeft OnePlus opnieuw de prijs van zijn Android-telefoon verhoogd. De eerste versie, de OnePlus One uit 2014, was te koop voor maar 269 euro. De prijs is de afgelopen jaren dus bijna verdubbeld, maar de OnePlus 5 is nog steeds een stuk voordeliger dan bijvoorbeeld de iPhone 7 (769 euro) of Samsungs Galaxy S8 (799 euro).

De OnePlus 5 is voorzien van een metalen design dat in twee kleuren beschikbaar komt: matzwart en -grijs. Aan de voorkant vind je een 5,5 inch-scherm met full-hd-resolutie en vingerafdrukscanner, en aan de zijkant zit opnieuw de handige knop om in één keer alle of specifieke notificaties te dempen.

De hardware van de telefoon is krachtiger dan die van concurrenten. Zo beschikt de OnePlus 5 over een Snapdragon 835-chip van Qualcomm, 6GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. De duurdere versie van 539 euro is voorzien van maar liefst 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Ook niet onbelangrijk: de OnePlus 5 heeft gewoon een ingang voor je koptelefoon - in tegenstelling tot de iPhone 7 en HTC U11. Ook kan de OnePlus 5 met twee simkaarten worden gebruikt, zodat je met beide nummers kunt bellen en whatsappen. Handig voor mensen die zowel een privé als zakelijk telefoonnummer hebben.

Dubbele camera

De dubbele camera is de grootste verandering die de OnePlus 5 brengt: een standaard 16 megapixel-camera én 20 megapixel-telecamera. Dat zorgt ervoor dat je een scherptediepte-effect kunt creëren als je een portret van iemand schiet. Daardoor lijkt het alsof de foto is gemaakt met een professionele spiegelreflexcamera.

En misschien heb je het al gezien: door de dubbele camera en de grijze antennelijnen lijkt de achterkant van de OnePlus 5 als twee druppels water op die van de iPhone 7. Dat is op zich niet gek: OnePlus-medeoprichter Carl Pei is fan van Steve Jobs en de designcultuur van Apple.

Grote accu

​De accu van de OnePlus 5 is met een capaciteit van 3300 mAh flink. Daar komt nog eens bij dat het scherm van de OnePlus 5 'maar' een full-hd-resolutie heeft (1920 bij 1080 pixels). Concurrenten als Samsung en HTC stoppen schermen met een QHD-resolutie (2540 bij 1440 pixels) in hun toestellen.

Het verschil tussen die twee resoluties kun je met het blote oog bij een scherm van 5,5 inch nauwelijks zien. Maar het voordeel van een full-hd-resolutie is wel dat het veel minder energie verbruikt dan een scherm met een hogere resolutie. De accu kan daarbij ook in een halfuur voor 60 procent weer worden opgeladen.

Popupwinkel in Amsterdam

De OnePlus 5 is vanaf 27 juni te koop via de website van OnePlus. Morgen wordt er in Amsterdam een tijdelijke winkel geopend waar je de telefoon al kunt aanschaffen.