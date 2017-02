'Online aankopen 6,5 procent goedkoper dan in de winkel'

Als je online shopt, ben je een stuk voordeliger uit dan wanneer je dat in de winkelstraat doet.

Nederlanders zijn online zo'n 6,5 procent minder kwijt, blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Het gaat hierbij wel om een schatting van het prijsverschil dat mensen zien, niet daadwerkelijke statistieken. Het percentage sluit aan op andere, internationale onderzoeken, die verschillen tussen 4 en 11 procent aantonen.

Er kan dan nog steeds wel verschil zitten in wat de daadwerkelijke prijzen zijn, omdat de kans bestaat dat door concurrentie prijzen over de hele linie zijn afgenomen: online en offline. Daar zijn alleen geen cijfers van beschikbaar, stelt DNB.

1242 euro per jaar

Prijzen liggen over het algemeen een stuk lager online omdat webwinkels minder hoge kosten hebben: ze hebben minder personeel in dienst en zijn minder huur kwijt aan winkelpanden. Daarnaast kun je online makkelijker een prijsvergelijking maken, waardoor webwinkels een felle concurrentiestrijd voeren met elkaar en producten scherp geprijsd worden.

De online uitgaven blijven doorgroeien in Nederland. Vorig jaar gaven we volgens onderzoeksbureau GfK 19,8 miljard euro uit in webwinkels, een groei van 23 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Webwinkels hebben daarbij afgelopen jaar profijt gehad van failliete winkelketens die uit de winkelstraat zijn verdwenen.

Per Nederlander kwam dat in 2015 gemiddeld uit op 1242 euro per jaar, volgens cijfers van E-commerce Europe. Dat is een stuk minder dan in andere landen: Britten geven bijvoorbeeld drie keer zoveel uit.