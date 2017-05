Ontvoerde jongen na 27 jaar gevonden dankzij gezichtsherkenning

Een man die 27 jaar geleden werd ontvoerd, is weer herenigd met zijn familie dankzij AI-gezichtsherkenning.

De 33-jarige Fu Gui, die werd geboren in Chongqing in het westen van China, werd in 1990 ontvoerd. In 2009 meldde hij zich aan bij Baobeihuijia.com (‘Baby Come Home), een instelling die zich inzet om vermiste kinderen terug te vinden.

Door met behulp van facialrecognition-software (kinder)foto’s te vergelijken die kinderen en ouders uploaden naar de site probeert Baobeihuijia een match te vinden. Dat lukte nadat de biologische ouders van Fu Gui zich begin dit jaar eveneens aanmeldden bij de site, meldt Engadget. Een DNA-test leverde vervolgens het definitieve bewijs.

Er worden elk jaar enkele tienduizenden kinderen ontvoerd in China die vervolgens worden verkocht aan pleegouders of aan criminelen die hen gedwongen laten werken. Baobeihuijia maakte jarenlang gebruik van vrijwilligers die foto’s handmatig vergeleken, maar sinds maart maakt de organisatie gebruik van gezichtsherkenningstechnologie van zoekmachine Baidu.