'Ook bellen met slimme speakers Amazon en Google'

Slimme speakers van Google en Amazon zijn in de toekomst mogelijk ook als thuistelefoon te gebruiken.

De twee techbedrijven zouden werken aan functionaliteit voor de Google Home en de Amazon Echo waarmee gebruikers er thuis ook mee kunnen bellen. Dat zeggen anonieme bronnen tegen de Wall Street Journal. Op dit moment is die mogelijkheid er nog niet.

De Home en Echo kun je nu wel gebruiken om bijvoorbeeld muziek af te spelen, het weerbericht op te vragen of om apparaten in huis te bedienen. En dat allemaal met je stem. Bellen zou een logische nieuwe optie zijn, maar de bedrijven onderzoeken op welke manier. Zo is nog onbekend of bellen via een apart nummer gaat of met een app.

Gesprekken niet opnemen

Ook moeten Amazon en Google kunnen garanderen dat de gesprekken niet worden opgenomen. Daarnaast wordt onderzocht of de gesprekken via de speaker overgezet kunnen worden naar de smartphone. Op die manier hoeft niet iedereen met je mee te luisteren als je gebeld wordt. Het blijft voorlopig nog even bij geruchten: Google en Amazon reageerden er niet op.

In de wekelijkse Uitpakparty testte David onlangs Amazons goedkope slimme speaker Echo Dot, die werkt met spraakassistent Alexa:

