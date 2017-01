'Oorzaak van ontbranding Galaxy Note 7 ligt bij accu'

Samsung brengt de resultaten van het onderzoek mogelijk volgende week bekend, tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers.

Een anonieme bron van Reuters zegt dat Samsung het vlam vatten van Galaxy Note 7 smartphones heeft kunnen repliceren. De oorzaak van de brandende smartphones zou niet door een fout in het ontwerp of door een bug in de software verklaard kunnen worden. De anonieme bron concludeerde daaruit dat de oorzaak bij de accu moet liggen.

Na de eerste reeks meldingen van brandende Note 7-telefoons, dacht Samsung eerst dat het aan de accu van een specifieke leverancier lag. Maar ook Note 7-toestellen met accu's van andere leveranciers bleken vlam te vatten. Tijdens het onderzoek speculeerden sommige specialisten dat het wel aan het ontwerp moest liggen. Samsung zou daarbij niet genoeg ruimte rondom de accu in de smartphone behuizing hebben gelaten.

Overigens heeft Samsung financieel niet geleden onder het Note7-debacle. De operationele winst steeg in het vierde kwartaal van vorig jaar met 50 procent. Met name de verkoop van geheugenchips en oled-beeldschermen spekten de kas.

Het is van groot belang voor Samsung dat het in detail kan uitleggen waarom sommige Note 7-telefoons vlam vatten. Het bedrijf zal het vertrouwen moeten terug winnen van de consument voordat het later dit jaar de Galaxy Note 8 lanceert.