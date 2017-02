Opgepast: oplichters sturen factuur voor illegaal downloaden

De Fraudehelpdesk en Dutch Filmworks waarschuwen voor oplichters die uit naam van de filmdistributeur spookbrieven sturen.

“Let op! Voorkom een boete”, zo staat in dikgedrukte letters bovenaan de brief waarin de oplichters de ontvangers van de brief een schikkingsvoorstel doen: als zij maar even binnen acht dagen 52,47 euro overmaken, dan hoeven zij niet bang te zijn dat ze later een boete voor het illegaal downloaden van films krijgen.

De brieven zijn verstuurd uit naam van Dutch Filmworks, dat op zijn eigen site inmiddels waarschuwt voor de spookbrieven. “Betaal niet en gooi de brief weg”, luidt het advies van de filmdistributeur. “Deze brief is niet door Dutch Filmworks verstuurd.”

De Fraudehelpdesk heeft verscheidene meldingen ontvangen over deze brief en ook op het forum van Tweakers melden verscheidene bezoekers dat ze de spookbrief hebben ontvangen. De oplichters spelen met hun dreigbrief slim in op de eerder door Dutch Filmworks aangekondigde aanpak van individuele downloaders.