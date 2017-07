Oplaadbare fidget spinners brandgevaarlijk

Wie een oplaadbare fidget spinner heeft, moet extra opletten tijdens het opladen. Het speelgoed kan vlam vatten.

Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), nadat in de VS meerdere oplaadbare fidget spinners in brand vlogen.

Fidget spinners zijn een wereldwijde hype. Ze bestaan in vele varianten, ook elektronische met luidsprekertje om muziek af te spelen. Maar die e-spinners zijn niet ongevaarlijk, bleek onlangs in Amerika. Zo ging het speelgoed van de Amerikaanse Michelle Carr in vlammen op. "Bij het opladen vloog de spinner voor mijn ogen in brand."

Volgens de NVWA gaat het om spinners die via Bluetooth verbinding kunnen maken met mobiele telefoons om muziek af te spelen. Ze adviseren om het speelgoed in de gaten te houden als het wordt opgeladen. "Houd brandbare spullen uit de buurt."