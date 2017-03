Opvolger game Destiny aangekondigd

Gamestudio Bungie heeft het vervolg op zijn succesvolle online shooter Destiny aangekondigd via Twitter.

Vorige weken doken beelden van Destiny 2-posters op, maar de authenticiteit ervan was nog niet met 100% zekerheid vast te stellen. Nu kunnen we wel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat de posters echt waren. Het logo van het vervolg op de online-shooter-RPG-hybride dat Bungie nu zelf via Twitteraccount @DestinyTheGame wereldkundig heeft gemaakt, komt 1-op-1 overeen.

De releasedate is, volgens de poster, 8 september. PlayStation 4-bezitters krijgen waarschijnlijk een exclusieve bèta.



Destiny was een van de belangrijkste spellen van 2014 en was ook een van de duurste game-producties ooit.