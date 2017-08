'Patiënten vragen weinig aan artsen via internet'

Aan steeds meer huisartsen en medisch specialisten kun je medische vragen stellen via e-mail of websites, maar bijna niemand maakt er gebruik van.

Dat concludeert NIVEL na onderzoek. Het onderzoeksinstituut baseerde zich daarbij op een databestand van ruim zeshonderd Nederlanders. Een gebrek aan persoonlijk contact zien ondervraagde patiënten als voornaamste bezwaar van 'e-consults'. Daarbij zijn er minder mogelijkheden om door te vragen.

Opvallend is dat mensen die het digitale raadplegen zelf hebben uitgeprobeerd positiever zijn dan mensen die er geen ervaring mee hebben. De meerwaarde van e-consults zit hem volgens de ondervraagden er vooral in dat het gedaan kan worden als het uitkomt. Ook is er meer tijd om na te denken over de vraag.

Lees ook: Drone bezorgt bloedzakken in Eindhovens ziekenhuis