Peddelen van de bron tot de zee

Merijn Tinga peddelde de hele Rijn af, op een board gemaakt van plastic afval.

Plastic soup surfer Merijn Tinga peddelde eigenhandig 1200 kilometer van de bron van de Rijn tot de monding in de Noordzee. Dat deed hij op een door de TU Delft gemaakt supboard van plastic afval. Na 28 dagen en een heel aantal missies tegen plastic soep is hij terug. Zondag kun je hem binnenhalen in zijn thuisstad Leiden.

Op 2 juni ging de missie van bioloog en kunstenaar ​Merijn Tinga van start. Hij bezocht de bron van de Rijn in Zwitserland, ter plekke een minuscuul stroompje waar je niet op kunt varen. Het echte werk begint op 4 juni bij kilometer 0. Onderweg overhandigde hij, vergezeld van een deurwaarder, een zogenaamd desbewustheids-exploot aan CEO’s van vervuilende bedrijven om ze tot actie te manen, en peddelde verder. Hij kampeerde in een op zijn board meegenomen tentje en peddelde verder. Hij kreeg een hart onder de riem van SUP-kampioene Janneke Smits waarvan hij de kneepjes leerde (zij vist zelf bij haar tours door Gouda plastic op) en peddelde verder.

Maar liefst 28 dagen later bereikte hij de Noordzee, en werd daarbij ontvangen door windsurfkampioenen Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe. Hij kreeg een nautisch saluut (een boog van bluswater) van de Rotterdamse havendienst, zoals ieder schip dat bij zijn eerste aankomst in de haven ontvangt.

Een Stand Up Paddle-board is geen surfplank maar een board speciaal gemaakt voor sup. Dit exemplaar voor de Plastic Soup Surfer is speciaal voor hem door de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft van zwerfafval in het water gemaakt volgens de meest milieuvriendelijke technieken. Een sup is langer, smaller, heeft een enkele vin en een zachte schuimlaag om op te staan. Je voeten staan op vlak water altijd op dezelfde plek, dus dan wil je wel een lekker bedje. Had Tinga last van zere voeten? Blaren, spierpijn of andere peddelelende? Hij deelt het in zijn openhartige en informatieve vlogs.

Zijn goede zaak gaat voort. Tinga stak vorig jaar de Noordzee over per kite (dat verklaart ook de 'surfer' in plaats van 'supper' in de naam) en blijft strijden voor schoon water. Je kunt hem nog steeds bijstaan en een aandeel kopen van zo’n desbewustheids-exploot. En gewoon je plastic scheiden en in de bak gooien, zeker waar het in het water kan waaien.