Philips Hue-lampen veranderen straks mee je met films

De Philips Hue-lampen kleuren binnenkort automatisch mee met films of games op je tv. Philips lanceert ook allerlei nieuwe lampen.

Philips heeft tijdens techbeurs IFA in Berlijn nieuwe functies voor Hue aangekondigd. Na een software-update kunnen Hue-lampen synchroniseren met films, games en muziek. De functie, Philips Hue Entertainment, past de verlichting aan de kleuren op de tv aan. De software-update verschijnt in december voor de V2-bridge en de lampen.

Philips Hue gaat ook beter samenwerken met Apple Homekit. Zo kunnen gebruikers de fysieke Hue-schakelaars gebruiken in combinatie met andere Homekit-apparaten. Ook kun je met de schakelaars switchen tussen bestaande scènes in Apples Home-app. De software-update die dit mogelijk maakt verschijnt in oktober.

Nieuwe lampen

Philips kondigde ook allerlei nieuwe lampen aan. Zo komen er twee plafondspotjes in sets met twee lampen op één balk. Ook komt er een tafellamp, de Felicity, die geschikt is voor op het nachtkastje. De Struana is een armatuur voor in de badkamer. De Cher Suspension is een grote, ronde lamp gemaakt voor in de keuken of boven de eettafel. Deze lamp is vanaf oktober beschikbaar voor 229 dollar. De Nederlandse prijs is nog niet bekend. De lampen worden geleverd met een dimschakelaar.

Philips hoopt nieuwe klanten te trekken door de starterpakketten van Hue te voorzien van een extra dimschakelaar. Ook komen er allerlei nieuwe kits, zoals de Hue White ambiance Light Recipe Kit met een E27-lamp en een draadloze schakelaar. Deze set werkt ook zonder bridge of internetverbinding.

Volg het nieuws vanaf IFA 2017

