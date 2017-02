Philips koopt bedrijf voor data-overdracht via licht

Philips Lighting neemt het kleine bedrijf Luciom over, dat zich specialiseert in het versturen van data via ledlampen.

Philips bevestigt de overname tegenover Leds Magazine. Volgens de publicatie is er 10 miljoen euro voor Luciom betaald, maar daarover zegt het bedrijf zelf niets. Wel zijn alle acht werknemers overgekomen naar Eindhoven. "Samen onderzoeken Philips Lighting en Luciom een aantal mogelijkheden voor bestaande en nieuwe licht-technologieƫn", zegt een woordvoerder van Philips.

Het Franse bedrijf is gespecialiseerd in LiFi. Dat is een technologie die lijkt op WiFi, maar in plaats van microgolven wordt de data via licht verzonden. De technologie is tot wel honderd keer sneller getest dan WiFi en kan 10Gbps versturen.

Het is logisch dat Luciom zich bij Philips op LiFi-mogelijkheden richt, want Philips onderzoekt die technologie al jaren. In 2015 kwam het bedrijf al met een LiFi-techniek om door de supermarkt te navigeren. De Britse professor Harald Maas presenteerde eind 2015 zijn eerste LiFi-router, na vier jaar onderzoek.