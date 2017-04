Pluto-sonde New Horizons tot september in zomerslaap

Het ruimtevoertuig van NASA is onderweg naar een mysterieus object in de Kuipergordel.

NASA maakte bekend dat New Horizons sinds 7 april in slaap wordt gehouden. Dat duurt tot 11 september (in totaal 157 dagen) en tot die tijd is de sonde grotendeels uitgeschakeld. Een computer aan boord stuurt maandelijks nog wel data naar de aarde over het welzijn van het ruimtevaartuig. New Horizons is momenteel op een afstand van zo'n 5,7 miljard kilometer van de aarde vandaan, communicatie verloopt met een vertraging van 'slechts' 5 uur.

Voordat de sonde in slaap werd gebracht, was hij bijna tweeënhalf jaar wakker, sinds 6 december 2014. Toen begonnen de voorbereidingen voor een halfjaar durende vlucht langs Pluto, waar de sonde op 14 juli 2015 het dichtste bij kwam. New Horizons deed onderzoek naar de dwergplaneet en zijn manen. Hij nam constant foto's en dat resulteerde onder meer in de duidelijkste foto van Pluto tot op heden.

New Horizons is op weg naar de Kuipergordel op het randje van ons zonnestelsel, waar de sonde verschillende objecten zal observeren. Op 1 januari 2019 komt het ruimtevoertuig dichtbij '2014 MU69', een ruimteobject dat nog geen drie jaar geleden werd ontdekt, maar waar vrijwel niets over bekend is. MU69 vertelt wetenschappers mogelijk meer over het ontstaan van ons zonnestelsel. New Horizons is inmiddels al een tijdje weg: de lancering was op 19 januari 2006.