Polaroid is terug en heeft hoge verwachtingen voor 2018

Na de sluiting van de Polaroid-fabriek in Enschede in 2008 namen Nederlandse ondernemers het over. Nu heeft het bedrijf de naam Polaroid terug. "We verkopen 3,5 miljoen films in 2018."

In de fabriek in Enschede werden de films voor Polaroid jarenlang gemaakt. Tot het bedrijf in 2008 failliet ging en de machines ontmanteld werden. Een groep ondernemers maakte een doorstart onder de naam 'Impossible Project'. Impossible omdat Polaroid geen enkele informatie over het maken van de films en de samenstelling van de chemicaliën had achtergelaten.

Tien oud-medewerkers wilden wel meehelpen aan die 'doorstart' waaronder een chemicus die een nieuwe, zogeheten, ontwikkelpasta moest gaan maken en mechanici voor de productie. "Echt pionierswerk", zegt Dick Lemmens. Hij is 'plant manager' van de fabriek in Enschede en was vanaf het begin bij Impossible betrokken. "Het moederbedrijf gaf ook nooit lijsten met chemicaliën. Alles ging met codes. Je moest bij wijze van spreken code 1740 mengen met code 3879." Maar iedereen was overtuigd van de kracht van Polaroid en een toekomst voor het product, zegt Lemmens.



Een theorie die gesteund werd door het groot aantal Polaroidproducten dat in ruim honderdduizend winkels in 100 landen wereldwijd wordt verkocht. "We kenden de markt, de klanten, wisten dat er een goede basis was." De opstartfase, het ontwikkelingen en maken van de juiste films, duurde dan ook twee jaar. "In 2010 konden we onze eerste filmpack produceren en op de markt brengen. Sindsdien groeien we jaarlijks 20 tot 25 procent."



Investeerder kocht naam terug

Het bedrijf wordt financieel gesteund door de Poolse zakenman en investeerder Wiaczeslaw Smolokowski. Hij stopt niet alleen maar geld in het bedrijf, vertelt Lemmens, maar denkt ook mee. "Hij heeft echt een visie voor het verbeteren van de producten, kwam met het plan om eigen camera's op de markt te brengen en had als doel de naam Polaroid terug te krijgen." Dit laatste lukte hem dit voorjaar door een meerderheidsbelang in Polaroid te kopen. Vorige week werd de naam Impossible op de gevel van de fabriek in Enschede vervangen door Polaroid.

Nieuwe camera

In oktober wordt een nieuwe camera op de markt gebracht: de Polaroid One Step 2. Deze zal 119 euro kosten. "We hebben hoge verwachtingen hiervoor met name op de Amerikaanse markt." Verder speurt het bedrijf naar oudere camera's op sites als eBay en Marktplaats. "Die repareren we en verkopen we dan weer met garantie. Maar die vijver raakt natuurlijk een keer leeg. Vandaar ook onze eigen camera's."

In januari wordt deze volop gepromoot op de CES, een grote consumentenelektronicabeurs in Las Vegas. "We zullen daarnaast volgend jaar wereldwijd 3,5 miljoen films verkopen en een omzet behalen van 30 tot 40 miljoen euro. Binnen Europa is Duitsland de grootste markt", zegt Lemmens.

Vintage is hot

Volgens Oskar Smolokowski, topman en de zoon van, zoeken mensen in dit smartphonetijdperk juist naar andere manieren van fotograferen. Zo zei hij in een interview met CNN: "En instant fotografie is één van de dingen die smartphones niet kunnen."

Gebruikers zijn volgens Lemmens kunstenaars, fotografen en een groeiende groep jongeren. "Die zijn opgevoed in het digitale tijdperk en ontdekken nu de analoge fotografie."

Polaroid is niet het enige bedrijf dat profiteert van de 'vintage revival' of hier een eigen draai aan geven. Zo komt Volkswagen met een nieuwe versie (elektrisch en autonoom) van zijn klassieke T1-minibusje. En Nintendo lanceert volgende week de retro-console SNES Classic Mini en brengt oude games opnieuw uit.