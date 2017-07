Politie beheert maand lang zwarte markt op dark web

Hansa, een van de grootste zwarte markten van het dark web, is al een maand in handen van de Nederlandse politie.

Het is een megavangst voor de politie, die een onderzoek is gestart naar de kopers en verkopers op de site. Tegelijkertijd kondigt de FBI aan dat Alpabay, de grootste zwarte markt van het dark web, is opgerold. Deze website, waaronder andere drugs en wapens werden verkocht, was al sinds 6 juli niet meer bereikbaar.

Samen met de FBI heeft de Nederlandse politie een actie afgestemd: door Hansa afgelopen maand in de lucht te houden, vluchtten veel Alphabay-gebruikers naar Hansa. Op die manier wilde de politie zo veel mogelijk informatie verzamelen over kopers en verkopers.

Encryptie stiekem uitgezet

Op Hansa schakelde de politie de encryptie uit waarmee gebruikers aanvankelijk dachten veilig met elkaar te kunnen communiceren. Ze wisselden daar onder andere adressen uit, bijvoorbeeld om drugs naartoe te laten sturen. "Heel veel mensen kunnen zich de komende tijd zorgen gaan maken", zegt Martijn Egberts, officier van justitie. Hij benadrukt dat zowel kopers als verkopers worden aangepakt, maar zal zich met name richten op de kopers en verkopers van bijvoorbeeld 'meer dan 90 pillen'. Er zijn inmiddels vier drugsverkopers in Nederland aangehouden.

Marktplaats op dark web

Alphabay en Hansa waren een soort illegale Marktplaats. Zo kon je feedback op je aankopen achterlaten en communiceren met verkopers, maar ook een geschil starten als je vond dat de kwaliteit van het gekochte product niet in orde was. Daarnaast waren er allerlei categorieën voor de producten die werden aangeboden, van 'amfetaminen' en 'handgeweren' tot 'gestolen creditcardgegevens'. De betalingen werden gedaan met cryptocurrencies als Bitcoin, Ethereum en Monero.

Websites op het dark web zijn te bezoeken met de Tor-browser en te herkennen aan het .onion-webadres. Deze websites zijn niet te bereiken via zoekmachines of je normale browser. Met de Tor-browser browse je anoniem, ook op het normale internet. Dat komt omdat je verbinding door verschillende computers van over de hele wereld wordt gesluisd, om zo je huidige locatie te verhullen.