Politie-invallen bij leverancier versleutelde smartphones

De politie heeft invallen gedaan in een onderzoek naar de levering van speciale Blackberry- en Android-telefoons voor versleutelde communicatie aan criminelen.

De politie zoekt tijdens de actie naar mensen die de speciale smartphones aan criminelen hebben geleverd. Tot nu toe is er één aanhouding verricht. Het Team High Tech Crime viel woningen en bedrijfspanden binnen in Amsterdam, Almere, Huizen, Zandvoort, Koggenland en Zeewolde. Het gaat onder meer om het bedrijf PGPSafe en diens 'eventueel criminele eindgebruikers', meldt de politie.

Ook de fiscale opsporingsdienst FIOD en het Functioneel Parket zijn bij de invallen betrokken. Zij namen de boekhouding in beslag bij twee administratiekantoren. De levering van de telefoons is niet verboden, maar het faciliteren van criminele activiteiten is dat wel.

Eerder crypto-telefoons gekraakt

Volgens de politie staat het onderzoek los van een eerder groot onderzoek naar een bedrijf uit Nijmegen dat ook de zogeheten crypto-telefoons leverde. Uiteindelijk bleek dat de gebruikers van die smartphones helemaal niet veilig waren voor politie en justitie. In maart liet de politie weten dat het toegang had gekregen tot 3,6 miljoen berichten die via de servers van het bedrijf Ennetcom waren verzonden. Het kraken van de crypto-gsm's leverde informatie op in tientallen onderzoeken naar misdrijven, zoals liquidaties en drugshandel.