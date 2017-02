Politie onderzoekt gelekte gegevens leden kinderpornosites

E-mailadressen van leden van kinderpornosites verschenen dit weekend online na een hack. Politie start een onderzoek.

Deze gegevens zijn dit weekend op het internet geplaatst, nadat een hacker inbrak bij een hostingpartij voor websites op het zogeheten dark web.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid, waar de divisie Team High Tech Crime onder valt, aan RTL Z: "We zijn van de situatie op de hoogte en gaan de gegevens onderzoeken om te kijken of er aanleiding is om verder onderzoek te doen."

Het dark web is het gedeelte van het internet dat je alleen via een speciale browser, genaamd Tor, kunt bereiken. Met Tor surf je anoniem en kun je naar websites surfen die je met de normale browser niet kunt bezoeken.

Afgelopen weekend brak een hacker in bij Freedom Hosting II, een hostingpartij voor websites op het dark web. "Hello, Freedom Hosting II, you have been hacked", zo begon het bericht dat op elke website was geplaatst.

30GB aan kinderporno

Freedom Hosting II, dat volgens analisten 20 procent van alle websites op het dark web host, stelt dat het niet is toegestaan om met met zijn dienst kinderpornowebsites te draaien. Desondanks kwam de hacker tien kinderpornowebsites tegen, die samen 30GB aan materiaal online hadden staan, zo zegt hij tegen Motherboard.

Hij kopieerde de databases van de websites die gevuld zijn met e-mailadressen van de leden. Volgens beveiligingsonderzoeker Troy Hunt, die de databases in handen heeft, gaat het om 381.000 e-mailadressen. Hoeveel daarvan precies horen bij de kinderpornowebsites, is vooralsnog onduidelijk.

Hunt, die een populaire website host waarmee mensen een melding krijgen als hun e-mailadres in een datalek voorkomt, zegt dat 21 procent van de e-mailadressen al eerder in een datalek voorkomt. Dat duidt erop dat er genoeg mensen hun privéadres voor criminele activiteiten gebruiken. Ook Troy bevestigt dat: "Er zitten overduidelijk veel echte e-mailadressen tussen", schrijft hij op Twitter.

FBI

Het is de vraag of opsporingsdiensten de actie van de hacker op prijs stellen. De FBI heeft al eerder tientallen kinderpornowebsites op het dark web overgenomen om de leden malware te sturen die het echte ip-adres van de computer onthulde. Dat leverde duizenden onderzoeken naar verdachten op.

Door de databases met e-mailadressen te publiceren kunnen leden van de kinderpornosites mogelijk ook worden gewaarschuwd en actie ondernemen, door bijvoorbeeld bewijsmateriaal van de computer te verwijderen.