Pooiers opgespoord met behulp van blockchain-analyse

Een promovenda aan UC Berkeley heeft een tool ontwikkeld waarmee het mogelijk is om pooiers te identificeren die gebruikmaken van bitcoins.

Bitcoins worden regelmatig gebruikt voor diensten en producten die het daglicht niet kunnen verdragen. Zo betalen pooiers die op sites als Craigslist en Backpage advertenties plaatsen voor (minderjarige) prostituees, vaak met bitcoins. In het geval van Backpage is dat zelfs noodgedwongen: creditcardbedrijven accepteren al enige jaren geen betalingen meer voor die site.

De betaling met bitcoins maakt het lastig voor opsporingsautoriteiten om vast te stellen wie er verantwoordelijk is voor de advertenties. Onderzoekster Rebecca Portnoff van UC Berkeley bedacht een oplossing. De computerwetenschapster gebruikte verscheidene technologieën om vast te stellen of verschillende advertenties voor verschillende vrouwen met elkaar in verband konden worden gebracht.

Bitcoin-wallets

Ze zette een machine learning-algoritme die de schrijfstijl van verschillende advertenties analyseert. Met deze techniek is volgens Portnoff met grote zekerheid vast te stellen dat er één auteur verantwoordelijk is voor verschillende advertenties.



Nadat op deze wijze verscheidene prostitutie-organisaties in kaart waren gebracht, liet Portnoff een tweede algoritme op de advertenties los. Omdat Backpage een advertentie online zet op het moment dat ervoor betaald is, was het mogelijk om de advertenties te koppelen aan specifieke bitcoin-wallets. In de blockchain worden de tijdstippen van bitcoin-transacties immers precies bijgehouden.

Werkwijze aanpassen

Door de inzet van deze twee algoritmes is het volgens Portnoff goed mogelijk om organisaties die prostituees inzetten, in beeld te krijgen. Mocht deze methode inderdaad worden ingezet om pooiers op te sporen, dan is het vermoedelijk een kwestie van tijd voor zij hun werkwijze aanpassen: bijvoorbeeld door verschillende wallets te gebruiken om advertenties te plaatsen.