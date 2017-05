Populair Chinees merk OnePlus lanceert in de zomer de OnePlus 5

Android-smartphone OnePlus 5, opvolger van de populaire OnePlus 3 en 3T, komt deze zomer op de markt.

Dat heeft OnePlus gemeld aan The Verge. De Chinese smartphonemaker slaat de productnaam OnePlus 4 bewust over. Het getal 4 is in China een beetje wat het getal 13 in het Westen is, maar dan met nog veel sterkere connotaties van ongeluk. Het getal 4 wordt in verschillende Aziatische landen systematisch gemeden, een gebruik dat bekend staat als Tetraphobia.

De OnePlus 3T verscheen in november 2016, vijf maanden na de OnePlus 3. Veel is er nog niet bekend over de OnePlus 5, al begonnen geruchten al deze week. Zo zou het toestel net als bijvoorbeeld de iPhone 7 Plus en Huawei P10 een dubbele camera op de achterkant krijgen.

Geen zichtbare antennelijnen

De telefoon zou een 5,5 inch scherm krijgen met een nog onbekende resolutie. De OnePlus 3 en 3T hadden beiden een 1080p-scherm. De 3600 mAh-accu is iets groter dan die van de OnePlus 3 en 3T, en zou bovendien 25 procent sneller opgeladen kunnen worden. Het toestel zou daarnaast een Snapdragon 835-processor, 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte krijgen. De achterkant zou naadloos worden, zonder zichtbare antennelijnen, met de vingerafdrukscanner nog steeds voorop.

