Prijzenoorlog: Tele2 lanceert onbeperkt abonnement voor 25 euro

Tele2 is de tweede provider met een abonnement met onbeperkte databundel.

Het nieuwe Tele2-abonnement gaat 25 euro per maand kosten: 10 euro goedkoper dan het onbeperkte abonnement van T-Mobile. Het nieuwe abonnement Unlimited, dat vanaf woensdag te bestellen is, biedt onbeperkte data, bellen en sms'en.

Bij data krijg je elke dag 5GB. Als dat op is, kun je een sms naar Tele2 sturen om een gratis GB extra te krijgen. Dit mag je zo vaak herhalen als je wilt.

Europa

De belbundel en databunel zijn vanaf 8 juni in heel Europa geldig. Maar in plaats van een onbeperkte databundel krijg je per maand 6GB data om in het Europa te gebruiken.

Bij T-Mobile krijg je ook elke dag 5GB om in Nederland te besteden. Daarna kun je via de app onbeperkt 1GB erbij vragen. In Europa heb je wel meer GB's met het abonnement van T-Mobile: dan kun je maandelijks 10GB internetten.

Tele2-abonnementen

Daarnaast introduceert Tele2 nieuwe abonnementen met lagere prijzen. Zo kost een abonnement met 10GB data en onbeperkt bellen en sms'en in plaats van 25 nog maar 21 euro per maand. Het abonnement met de grootste databundel van 24GB, waar je 31 euro voor betaalde, wordt geschrapt. Die wordt vervangen door het onbeperkte abonnement.

De andere twee grote telecomproviders, KPN en Vodafone, hebben nog geen onbeperkte databundel geïntroduceerd.