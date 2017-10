Programmeur like-knop wil geen Facebook op zijn iPhone

Ooit was Justin Rosenstein betrokken bij de ontwikkeling van de like-knop, nu heeft hij het voor zichzelf onmogelijk gemaakt om de Facebook-app te downloaden.

De 34-jarige Rosenstein, die in 2007 met andere Facebook-programmeurs de like-knop ontwikkelde, heeft zijn assistent ouderlijk toezicht laten instellen op zijn nieuwe iPhone. Daardoor kan hij de Facebook-app niet downloaden. De maatregel maakt onderdeel uit van Rosensteins poging om af te kicken van sociale media, schrijft The Guardian.

Volgens de Britse krant maakt Rosenstein deel uit van een groeiende groep programmeurs uit Silicon Valley die zich verzetten tegen de ‘aandachteconomie’ die ze zelf in het leven hebben geroepen. Rosenstein maakt zich bijvoorbeeld grote zorgen over de psychologische effecten die het voortdurende geswipe op mensen heeft.

Beste bedoelingen

Cultuurpessimisten maken zich al langer zorgen dat alle verschillende impulsen afkomstig van smartphones en sociale media ertoe leiden dat mensen zich minder goed kunnen focussen en mogelijk zelfs leiden tot een lager IQ.

Bijvoorbeeld omdat ze voortdurend checken of ze nog likes hebben gekregen op hun berichten op Facebook of Instagram. “Het komt vaak voor dat mensen met de beste bedoelingen zaken ontwikkelen en er pas later achter komen dat daar onbedoelde, negatieve gevolgen aan kleven”, zegt Rosenstein tegen The Guardian.

Verslaafd? There’s an app for that!

De krant citeert Nir Eyal, auteur van het boek ‘Hooked: How to Build Habit-Forming Products’, die betoogt dat veel van ons techgebruik een verslaving is geworden: dwangmatig checken we elke paar minuten Twitter of Facebook. “Precies zoals de ontwerpers het hebben bedoeld.”

Eyal adviseert dwangmatige socialmedia-gebruikers om gebruik te maken van browserextensies die de afleiding blokkeren. Ook maakt hij gebruik van de app Pocket Points, die je beloont met punten als je weg blijft van je smartphone op momenten dat je je moet focussen.

Bekijk ook hoe Merijn er in slaagde minder op zijn smartphone te kijken:



