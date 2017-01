Prototypes Razer-laptops met drie schermen gestolen

Razer presenteerde tijdens CES prototypes van een laptop met drie schermen. Die zijn nu gestolen, en Razer looft 25.000 dollar uit voor de gouden tip.

De fabrikant van onder meer gamelaptops presenteerde zijn bijzondere Project Valerie vorige week tijdens techbeurs CES. De laptop heeft drie 4K-schermen die automatisch aan uitklappen en en naast het scherm in het midden komen te staan. Aan het einde van de beurs, op zondagmiddag, werden de laptops van de stand van Razer gestolen, meldt het bedrijf.

Razer roept iedereen die iets weet op om contact te zoeken, en looft 25.000 dollar uit voor de gouden tip. In eerste instantie was Razer nog vaag over welke prototypes er precies gestolen waren. Naast de bijzondere laptop toonde Razer tijdens CES ook zijn Project Ariana. Dat prototype van een speciale projector brengt de ruimte waarin gamers zitten in kaart. Delen van het level die buiten de monitor vallen, worden dan op de muren en oppervlakken rondom de speler geprojecteerd.

Zowel Project Ariana als Project Valerie hebben nog geen verschijndatum of prijs. De laptop met drie schermen is mogelijk ook nog niet krachtig genoeg om daadwerkelijk op de markt te brengen; het aandrijven van drie 4K-schermen vergt zelfs van de snelle Nvidia GTX 1080-videokaart van de laptop erg veel. Razer heeft ook aangifte bij de politie gedaan van de diefstal, waardoor er waarschijnlijk van een publiciteitsstunt geen sprake is. De laptop werd tijdens CES bovendien al breed in de media behandeld.