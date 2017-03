QR-codes gebruikt voor miljoenendiefstal

De populariteit van QR-codes in China kent een schaduwzijde: criminelen verdienen miljoenen met nepcodes.

In China kun je vrijwel alles betalen door QR-codes te scannen: van eten op straat tot een massage. Criminelen maken handig gebruik van de populariteit van QR-codes door hun eigen codes over de originele code te plakken. In de zuidelijke provincie Guangdong werd op die manier recent 90 miljoen Chinese yuan (ruim 12 miljoen euro) buitgemaakt, meldt Tech In Asia.

Het Engelstalige staatsmedium China Daily roept in een commentaar op tot meer waakzaamheid bij bedrijven die gebruikmaken van QR-codes. "Gewone consumenten kunnen immers het verschil niet zien tussen een bonafide en malafide QR-code", aldus China Daily, dat ook pleit voor een centraal beheersysteem voor QR-codes.

De recente diefstal met behulp van vervalste QR-codes staat niet op zichzelf. Eerder werden QR-codes in China al gebruikt om smartphones te besmetten - vaak met als doel om de mobiele portemonnee van de geïnfecteerde gebruiker te plunderen.