Racen met trucks en buggy's in game DiRT 4

In juni verschijnt DiRT 4 voor PC, PS4 en Xbox One. Nieuw is dat spelers hun eigen unieke stages kunnen maken.

Met DiRT Rally wilden ontwikkelaar Codemasters weer terug naar de serieuze rallysport, zoals verbeeld in de Colin McRae-games van weleer. DiRT Rally werd in 2016 door pers en publiek goed ontvangen, maar met het nieuwe DiRT 4 gaan de makers weer voor een breder publiek. De rally-liefhebbers komen nog steeds ruimschoots aan hun trekken in deze game, maar in de spelmodi Landrush mag er geraced worden met trucks en buggy’s.

Rally meets... Super Mario Maker?

Leuke vernieuwing in DiRT 4 is de mode genaamd Your Stage. Spelers kunnen met een druk op de knop een vrijwel onbeperkt aantal unieke stages maken. Je hoeft alleen je locatie te kiezen en de parameters voor de route in te stellen, vervolgens bouwt Your Stage een unieke rallystage om op te racen en met vrienden te delen. Zo kunnen ze proberen jouw record te breken.

Volgens de makers laat Your Stage ervaren rallyspelers langere, meer technische routes creëren, terwijl beginners kortere en eenvoudigere routes kunnen bouwen om hun vaardigheden op te oefenen. Vrrrrroem!

