Ransomware treft Nederlandse parkeergarages Q-Park

Parkeerbedrijf Q-Park is getroffen door de WanaCrypt0r-ransomware. Bij diverse parkeergarages konden mensen daardoor niet betalen.

Het is voor het eerst dat een groot bedrijf in Nederland wordt getroffen. Gisteren verspreidde een wereldwijde ransomware-aanval zich met flinke snelheid over de wereld. Uit zeker 75 landen kwamen meldingen van ransomware-slachtoffers binnen. Tot nu toe leek Nederland redelijk gespaard te blijven.

Bij de aanval worden Windows-computers gegijzeld door zogeheten WanaCrypt0r-ransomware. Als de infectie een computer heeft overgenomen, dan gaat die op slot en kan een gebruiker niet meer bij zijn bestanden, tenzij hij 300 dollar in bitcoins overmaakt.

Automaten resetten

Die melding verscheen ook op parkeerautomaten van Q-Park. Mensen konden daardoor hun parkeerkaartjes niet afrekenen. Dat moest worden opgelost door de poorten handmatig open te doen. Bij sommige parkeergarages, waaronder die bij de Megastore Alexandrium, ontstond een opstopping. Een woordvoerder van Q-Park zegt tegen RTL Nieuws dat monteurs naar de getroffen parkeergarages zijn gestuurd om de problemen bij de parkeergarages op te lossen door de betaalautomaten te resetten.

De verspreiding van het virus leek gisteravond gestopt, zegt een woordvoerder beveiligingsbedrijf Fox-IT. Maar het lijkt erop dat er weer een andere variant actief is, die zich nu verspreidt en de genomen maatregelen omzeilt.