Record Tesla-rijders: 1000 km op volle accu met Model S

Voor het eerst is het gelukt om meer dan 1000 kilometer te rijden met een Tesla op een volle accu.

Een team van Italiaanse Tesla-rijders (Tesla Owners Club Italia) slaagde erin het record te vestigen. Met een Model S 100D wisten ze 1078 kilometer te rijden op één lading. Hiermee verslaan ze het vorige record van 901,2 kilometer, dat op naam staat van twee Belgen.

Dat het mogelijk was, tweette Tesla-ceo Elon Musk eind juni, als reactie op het record van de Belgen. "Met de juiste banden is duizend kilometer in een 100D haalbaar." Musk reageerde ook op de prestatie van het Italiaanse team. "Gefeliciteerd Tesla Owners Italia!", schrijft hij. "Officieel geverifieerd als de eerste elektrische auto die duizend kilometer haalt op één lading!"

Voor het record maakte de groep gebruik van de 'hypermiling'-techniek, om zo efficiënt mogelijk te rijden. Hiermee wordt zorgvuldig met de elektriciteit omgegaan, door langzaam maar op een consistente snelheid te rijden (40 km/u) en zo min mogelijk gebruik te maken van remmen.

De Italianen vestigden het record met vijf man, door 29 uur lang te rijden. Ze hadden volgens henzelf veel aan de automatische piloot van de Tesla, die hielp een constante snelheid aan te houden.