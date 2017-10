Referendum aftapwet komt er: 300.000 handtekeningen

De initiatiefnemers van het referendum over de nieuwe 'aftapwet' hebben de benodigde 300.000 handtekeningen binnen.

Nederland krijgt daardoor hoogstwaarschijnlijk een raadgevend referendum over de wet, waarmee de geheime diensten op grote schaal het internet mogen aftappen. Als het doorgaat is het de tweede keer dat in Nederland zo'n referendum wordt gehouden. Met een raadgevend referendum kunnen burgers hun mening geven over een wet. Het is vervolgens aan het parlement om de uitslag te volgen of niet. De uitslag is dus niet bindend.

Het referendum over de aftapwet is een initiatief van een groep studenten uit Amsterdam. Ze vinden dat de geheime diensten AIVD en MIVD met de nieuwe wet te veel bevoegdheden krijgen, onder andere omdat bij het aftappen van het internet ook de gegevens van onschuldige burgers mogen worden buitgemaakt.

Als de handtekeningen zijn ingediend heeft de Kiesraad twee weken om alle getekende formulieren te checken. Dat gebeurt steekproefsgewijs, bijvoorbeeld door de controleren of de betreffende persoon daadwerkelijk op het opgegeven adres woont en of de geboortedatum daarbij klopt.



Als de Kiesraad oordeelt dat er 300.000 handtekeningen geldig zijn, dan bepaalt de referendumcommissie de datum voor het houden van het referendum. Dit moet gebeuren binnen zes maanden na het oordeel van de Kiesraad. Het referendum zou daarmee voor mei 2018 moeten plaatsvinden.



Een referendum kan de wet niet meer tegenhouden. Die treedt op 1 januari 2018 in werking.



4 dingen die je moet weten over de aftapwet