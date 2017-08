Regenjasjes voor je dure sneakers

Met Dry Steppers hou je je sneakers in weer en wind schoon en zichtbaar.

De regenjasjes voor je schoenen van Dry Steppers zijn handig voor een festival vol modder, natte dixies en andere vuiligheid. Maar veel vaker dan dat hebben we in Nederland ineens een hoosbui waarbij de straten vol plassen staan. Of wat te denken van herfstbladeren of natte sneeuw?

Het mooie van deze regenjasjes voor je schoenen is dat je ze klein kunt opvouwen en zo altijd bij je kunt hebben mocht het weer erom vragen. Het pakketje trek je uit je tas en past over alle schoenen. Dat is heel wat anders dan een paar kaplaarzen, wat op de heenweg wel een goed plan leek maar bij een droge terugweg totaal overbodig.

De Dry Stepper zit slim in elkaar. Het plastic is vrij stevig zodat je het vaak kunt hergebruiken. De rits zorgt ervoor dat de dingen nog enigszins pasvorm hebben. Met een trekkoord bovenin zorg je dat er geen water van bovenaf binnenstroomt. Kom daar eens om bij een regenbroek of poncho! Ook over de bodem is nagedacht, die is van rubber zodat je grip blijft houden. Dat mag ook wel, want de regenjasjes kosten 20 dollar. Maar voor dat bedrag houd je je veel te dure patta’s wel schoon en zichtbaar.