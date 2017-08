Retrobusje van Volkswagen komt terug, en wordt elektrisch

Het populaire Volkswagenbusje komt terug met een nieuw uiterlijk. Het wordt niet de retroversie uit de jaren ’50 en ’60, maar een busje aangepast aan deze tijd.

Het nieuwe busje wordt volledig elektrisch en kan deels zelfstandig rijden. Het heeft allerlei moderne snufjes: voor de chauffeur is er bijvoorbeeld een touchscreen-stuur, dat helemaal in het dashboard klapt als je de zelfrijdende stand inschakelt. Wil je als chauffeur even met vrienden praten die achterin zitten? Dan kan je stoel 180 graden draaien.

Kamperen

Maar of het busje nou nog echt lijkt op de Transporter van vroeger? De nostalgische gevoelens zullen misschien niet helemaal terugkomen, maar ermee kamperen kan je prima. Binnen is er ruimte voor 8 personen. De stoelen kunnen worden verschoven of helemaal uit de bus worden gehaald, waardoor je meer ruimte hebt. Er zijn ook twee compartimenten voor bagage.

Smeekbede

Nu is de automaker toch overstag gegaan. Volgens de topman van Volkswagen Herbert Diess zou het bedrijf overspoeld zijn met brieven en e-mails van enthousiaste klanten, die het bedrijf smeekten om toch een nieuwe versie van de Transporter te maken.

Volkswagen geeft het busje wel een nieuwe naam: de I.D. Buzz. De prijs is nog niet bekend, maar het busje moet in 2022 uitkomen.