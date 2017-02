Robotarm voor op bureau haalt half miljoen op

De uArm Swift is een kleine robotarm die je op verschillende manieren kunt programmeren.

De robotarm van Amerikaanse makelij heeft al bijna een half miljoen dollar opgehaald via crowdfundingsite Indiegogo. Het apparaat is helemaal zelf te programmeren via mobiele software of via de pc.

In het introductiefilmpje van de uArm Swift zijn enkele voorbeelden te zien van wat je met de robotarm kunt doen. Door er een camera aan te hangen, kan hij bijvoorbeeld je gezicht registreren en constant voor verkoeling zorgen met een ventilator.

Er zijn twee versies, de uArm Swift en de uArm Swift Pro, die iets meer kan. De Pro-versie is bijvoorbeeld precies genoeg om te lasergraveren, die scherpte heeft de normale versie minder. De uArm Swift is vanaf 209 dollar te bestellen via Indiegogo. In mei wordt hij verzonden.