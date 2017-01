Robotpakken uit speelfilms worden werkelijkheid

Dit mega-robotpak van een Koreaans bedrijf lijkt rechtstreeks uit speelfilms of Japanse animéseries te komen.

In de film Avatar waren robots te zien die werden aangestuurd door mensen en in animéseries wordt al decennialang met dit soort mech suits gestreden (Gundam, Robotech). Het Zuid-Koreaanse bedrijf Hankook Mirae Technology heeft zo’n pak daadwerkelijk gemaakt. De Method-2 is vier meter lang en is volgens de makers de eerste bemande robot op twee benen. Een mens bedient het pak vanuit de cockpit in de torso.

Het robotskelet doet de bewegingen van zijn bestuurder na. Zo beweegt hij armen en benen. In onderstaande video zie je het pak in actie. Opvallend is onder meer hoe stabiel de robot is, al kan hij nu alleen nog vooruit en achteruit op een platte ondergrond.

Transformer-designer

Ontwerper van de robot is Vitaly Bulgarov. Dat zegt je misschien niet direct veel, maar hij ontwierp voorheen machines voor films als Transformer en de remake van RoboCop. De afgelopen twee jaar werkte hij voor het Zuid-Koreaanse bedrijf aan dit pak, waar inmiddels al 200 miljoen dollar ingestoken is.

Het mechanische pak zou naar verluidt worden ingezet bij de ruiming en opbouw van Fukushima, waar in 2011 een nucleaire ramp plaatsvond. Daarvoor zijn nog wel wat aanpassingen nodig, maar de makers hopen de robot eind 2018 helemaal klaar te hebben. Een exemplaar kost omgerekend zo’n 7,9 miljoen euro.