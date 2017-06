Roomba-bedenker lanceert robot-onkruidwieder

De bedenker van robotstofzuiger Roomba komt nu met een robotje voor het wieden van onkruid. En je hoeft hem nooit op te laden.

De Tertill Weeding Robot is een klein robotje dat moet afrekenen met het onkruid in je tuin. Hij gebruikt enkele simpele sensoren om te bepalen of hij een onkruidplantje ziet. De robot snijdt het onkruid bij de grond af een trimmer die werkt met een draadspoel.

Het robotje heeft vierwielaandrijving en door de vorm van de wieltjes moet hij zich ook over oneffen terrein kunnen bewegen. Dankzij de zonnecellen op de bovenkant en de waterdichte behuizing, zou je er geen omkijken naar moeten hebben. Hij doet elke dag zelfstandig zijn werk in de tuin, waardoor de onkruidplantjes zo klein mogelijk moeten blijven. Hij trekt ze immers niet met wortels en al uit de grond. De technische baas van het bedrijf achter Tertill is Joe Jones, voorheen bedenker van de bekende Roomba-stofzuiger.



De Tertill herkent onkruid alleen aan de grootte van het plantje, zodat je je eigen kleine plantjes moet beschermen tegen de trimmer door er een speciaal draadje bij te plaatsen. Het robotje herkent dit en ontwijkt dat plantje. Eén Tertill zou voldoende moeten zijn voor een gemiddelde tuin, maar die moet wel een duidelijke afbakening hebben, zoals een hek, rand, sloot of biels. Anders gaat het ijverige robotje op de stoep of straat aan de slag.

De Tertill kost 225 dollar op Kickstarter en wordt pas vanaf mei 2018 geleverd.

