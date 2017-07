Ruimterace in Azië: Japan wil net als China naar de maan

Na China wil nu ook Japan een mens op de maan laten landen. In 2030 moet het zover zijn. Een verrassend statement, zegt ruimtevaartdeskundige Piet Smolders.

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) heeft het ambitieuze voorstel ingediend bij de overheid, meldt CNN. Het is de eerste keer dat de Japanners een bemande missie aankondigen. Ze hielden zich tot dusver alleen bezig met satellietmissies naar het internationale ruimtestation ISS.

Juist dat maakt het plan uitermate lastig, stelt Smolders. "Japan heeft alleen ervaring met onbemande ruimtevaart. Het uitvoeren van dit plan is daardoor alleen mogelijk op de lange termijn. Daarom verrast dit statement me wel."

Wedloop

De Japanse plannen passen wel perfect in wat al langer de Asian space race wordt genoemd: de ruimtevaartwedloop tussen China, Japan en India. Nu het economisch goed gaat met deze Aziatische grootmachten willen ze alle drie laten zien wat ze in huis hebben. De beste indruk maakt China. Dat land maakte vorig jaar bekend dat in 2036 de eerste Chinees voet op de maan zet. Het verschil met Japan is dat China een reëel ruimtevaartprogramma heeft. Het land heeft in 2013 al een robot op de maan laten landen en heeft als doel om als eerste land de donkere 'achterkant' van de maan te bereiken.



India is volgens Smolders het minst goed georganiseerd. Toch maakt ook dat land indruk: begin deze maand nog schoot het succesvol een raket in een baan om de aarde. Dat was een test waarmee India over enkele jaren als vierde land een astronaut in een zelf ontwikkeld ruimtevaartuig wil lanceren.

'China wint'

Maar het lijdt volgens Smolders geen twijfel wie als eerste de maan bereikt. "Dat wordt zeker China. Ik verwacht ergens tussen 2025 en 2030. China wordt op dit vlak bovendien niet geplaagd door democratie. In Westerse landen, zie nu ook weer de Verenigde Staten, wil elke volgende regering de plannen van zijn voorganger teniet doen. Daar heeft China geen last vast."