'Russen probeerden campagne Macron via Facebook te bespioneren'

Russische spionnen zouden geprobeerd hebben de verkiezingscampagne van de Franse president Macron via nep-accounts op Facebook te bespioneren.

Dat zeggen een Amerikaans Congreslid en twee andere anonieme bronnen tegen Reuters. Het zou gaan om ongeveer twintig nep-Facebook-accounts, die zich voordeden als vrienden van vrienden van campagnemedewerkers van Macron. Door zich als zodanig voor te doen, hoopten de Russische spionnen inzicht te krijgen in de persoonlijke informatie van die medewerkers.

Waar veel persoonlijke informatie op Facebook tussen vreemden standaard beperkt is, zien vrienden van vrienden meer informatie. Facebook-medewerkers merkten de pogingen op tijdens de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De nep-accounts konden getraceerd worden naar software die in het verleden is gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GRU.

Niet geslaagd

Het gaat om een afdeling van GRU die ook wel bekend staat als ‘Fancy Bear’ of ‘APT 28’. Die afdeling wordt ook beschuldigd van het hacken van de Democratische Partij tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Facebook bevestigt tegenover Reuters dat het spionage-accounts heeft gedetecteerd in Frankrijk, en dat die uitgeschakeld zijn.

De spionnen zijn er waarschijnlijk niet in geslaagd om hun Franse doelwitten malware te laten downloaden of hun logingegevens af te staan, zou Facebook tegen Amerikaanse overheidsmedewerkers hebben gezegd. Vlak voordat Macron tot president van Frankrijk werd verkozen, werd de e-mail van zijn campagne gehackt en gelekt. Franse media behandelden de inhoud van die hack echter niet, waardoor grote gevolgen uitbleven.

70.000 Franse nep-accounts gesloten

Facebook zei in april al dat het actie had ondernomen tegen nep-accounts die misinformatie over de Franse verkiezingen verspreidden. Een poging om bij medewerkers van Macron te infiltreren was nog niet bekend. Ook blijkt nu dat het aantal Facebook-accounts dat is gesloten voor het verspreiden van nepnieuws, propaganda of spam rond de Franse verkiezingen is gestegen tot 70.000. In april lag dat aantal op 30.000.