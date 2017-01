'Russische hackers gebruikten Tor-server Nederlander'

Russische hackers zouden een server van een Nederlander hebben gebruikt bij hackaanvallen op de Democratische partij.

De server die zou zijn gebruikt is van de Bits of Freedom-werknemer Rejo Zenger en is onderdeel van het Tor-netwerk, waarmee gebruikers zo anoniem mogelijk proberen te internetten. Het ip-adres van Zengers server staat op een lijst van servers die Russische hackers hebben gebruikt bij hackaanvallen op de Democratische partij eerder dit jaar, schrijft De Volkskrant maandagavond.

Binnen het Tor-netwerk wordt de originele connectie van de gebruiker via verschillende servers omgeleid. Daardoor is het lastiger om van een specifieke gebruiker te achterhalen wat hij op internet doet. Dat het Tor-netwerk is gebruikt door de Russische spionnen, zegt volgens Zenger op zich niet zoveel. "Het is natuurlijk vervelend dat de verkeerde mensen gebruikmaken van mijn server, maar daar kan ik geen controle op uitoefenen", aldus Zenger tegen de NOS.

De publicatie van de lijst met ip-adressen is omstreden, omdat de eigenaren van de servers niet konden weten wat er op dat moment via de connecties gebeurde. Volgens Zenger is dit soort misbruik niet te voorkomen.

Hack Democraten

In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen werden belangrijke instanties binnen de Democratische partij gehackt. Duizenden e-mails werden gelekt naar WikiLeaks. De Russische president Poetin zou opdracht tot de hacks hebben gegeven. Barack Obama zei vorige week dat hij Poetin heeft gewaarschuwd het hacken van Amerikaanse instanties en personen te staken.

De e-mails brachten Hillary Clinton in grote verlegenheid. Uit de mails bleek dat haar team systematisch de campagne van de andere Democratische kandidaat, Bernie Sanders, heeft gedwarsboomd. De rel die daarover ontstond benadeelde de verkiezingscampagne van Clinton.