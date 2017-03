Samsung herlanceert Note 7 onder nieuwe naam

Samsung wil de Galaxy Note 7 in sommige landen weer op de markt brengen, in aangepaste versies.

Vorig jaar werd de Note 7 nog teruggeroepen wegens brandgevaar. Vandaag maakte Samsung bekend dat een deel van de Note 7-toestellen in gereviseerde versies weer worden uitgebracht. Het is nog niet bekend in welke landen dat gebeurt. Dat hangt af van de vraag per land en van gesprekken met toezichthouders en providers, stelt Samsung.

Een introductie in de VS is wel uitgesloten. Meer details volgen in een later stadium. Een Samsung-woordvoerder zegt tegen The Verge dat later ook de naam van het refurbished toestel bekend wordt. Samsung zou de gereviseerde toestellen kunnen voorzien van een kleinere batterij. Niet alle Note 7-toestellen komen weer terug op de markt, een deel wordt gerecycled.

Te grote accu

Tijdens terugroepactie van de Galaxy Note 7 heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf ruim 98 procent van de 3,16 miljoen verkochte exemplaren terug gekregen. Daarvan heeft Koreaanse bedrijf zo'n 20.000 exemplaren gebruikt in het onderzoek om de oorzaak van de ontploffende Note 7-batterijen te achterhalen. Het onderzoek wees uit dat één van de oorzaken een te grote batterij was.