Samsung lanceert VR-bril voor Windows 10

In navolging van veel computermerken komt Samsung dit najaar ook met een eigen VR-bril voor Windows 10. De 'HMD Odyssey' heeft goede specs.

Samsung kondigde zijn virtualreality-bril HMD Odyssey dinsdagavond aan. De bril heeft twee 3,5 inch OLED-schermen met 1440x1600 resoluties en een gezichtsveld van 110 graden. Daarmee biedt de Samsung-headset meer pixels dan de concurrenten. De Oculus Rift en HTC Vive hebben bijvoorbeeld schermpjes met 1080x1200 pixels.

De HMD Odyssey heeft een ingebouwde koptelefoon van AKG en een microfoontje. De headset wordt met een 4 meter lange kabel verbonden met een pc. Hij wordt geleverd met twee bewegingsgevoelige controllers. De bril kost in de VS 499 dollar en is vanaf 7 november te koop. Het is nog niet bekend wanneer de headset in Europa op de markt komt.

Gear VR en Windows-brillen

Samsung maakt al de meest verkochte VR-bril, de Gear VR, die werkt met de schermpjes van zijn high-end smartphones. Van de Gear VR zijn meer dan 5 miljoen exemplaren verscheept.



Ook Lenovo, Asus, Acer en Dell brengen de komende maanden in samenwerking met Microsoft goedkope VR-brillen op de markt. Vanaf de nieuwe Windows 10-update, die op 17 oktober verschijnt, heeft het systeem standaard ondersteuning voor VR-brillen, waardoor geen extra software nodig is om ze te gebruiken. De VR-brillen van de pc-merken hebben minder pixels en een kleinere kijkhoek dan Samsungs variant.

Oculus en Sony

De prijs voor de HMD Odyssey is in de VS gelijk aan die van concurrent Oculus Rift. Facebook-bedrijf Oculus werkt intussen aan een goedkope draadloze versie van zijn VR-bril, die in 2018 op de markt moet komen.

Sony kondigde maandag een verbeterde versie van zijn VR-headset Playstation VR aan.

Bekijk ook onze test van de HTC Vive van vorig jaar:



Volg ook het Bright YouTube-kanaal