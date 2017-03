Samsung over de S8: 'Dream to overcome Apple'

De codenaam van de Galaxy S8 was ‘Dream’. Voor één Samsung-bestuurder betekende dat ook ‘de droom om Apple te overwinnen’.

Voor Gaeyoun Kim, vice-president global product planning for mobile bij Samsung, heeft de interne codenaam ‘Dream’ een dubbele betekenis, zo blijkt uit een achtergrondverhaal van Mashable over de lancering van de Galaxy S8.

Het toestel is niet alleen een ‘droom’ vanwege alle nieuwe features, zoals het digitale hulpje Bixby en een groot scherm met de hoogste resolutie ooit. Nee, in een onbewaakt ogenblik liet Kim zich ook ontvallen dat hij hoopt met de S8 zijn ‘dream to overcome Apple’ waar te maken.

Die wens mag niet verbazen. Apple en Samsung strijden al jaren om de eerste plaats in de smartphone-markt – een gevecht dat bovendien ook geregeld in de rechtszaal wordt uitgevochten, vanwege de patentinbreuken waarvan de twee bedrijven elkaar beschuldigen. Desondanks namen andere vertegenwoordigers van Samsung snel afstand van Kims uitspraken: het zou slechts een particuliere interpretatie van de interne codenaam betreffen. Officieel was de codenaam nooit zo bedoeld.