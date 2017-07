SBS6 komt met een drone-spelshow

In een nieuw tv-programma strijden BN’ers tegen elkaar om te bepalen wie de beste drone-piloot is.

In het nieuwe SBS6-programma Drone Masters voeren BN’ers allerlei opdrachten met drones uit. Zo moeten ze bijvoorbeeld met een drone foto’s maken van een huwelijksdiner in een boomgaard of voorwerpen oppakken en ze een kilometer verder weer afleveren. Een parachutejump vanaf een drone zit er waarschijnlijk nog niet tussen.

Mogelijk zullen veel opnames niet in Nederland plaatsvinden, vanwege de strenge regels rond drones in ons land. Een jury bepaalt wie de beste drone-skills heeft. De namen van de BN’ers die meedoen aan het programma zijn nog niet bekend.



Onder BN'ers zijn enkele fanatieke drone-hobbyisten, zoals dj Coen Swijnenberg. Bekijk de drone-video die hij in Sri Lanka maakte. En in Bright TV zag je eerder zanger en muzikant Tim Akkerman met zijn drone:



