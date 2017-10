Scherm Picadilly Circus past reclame aan op voorbijgangers

Een groot nieuw scherm bij het Londense Picadilly Circus stemt getoonde reclames af op de auto's die voorbij rijden.

De camera's die verborgen zitten in het scherm houden in de gaten wat voor auto's er voorbij rijden. Op basis van deze informatie kunnen er speciale advertenties vertoond worden als er bijvoorbeeld een auto van een bepaald merk langs rijdt, schrijft Wired. De exploitant van het scherm hoopt dat adverteerders hun reclame zo zullen aanpassen op voorbijgangers maar bijvoorbeeld ook op het weer.

Daarmee roept het Londense scherm wel de nodige privacyvragen op. Vorige maand ontstond er in Nederland nog de nodige ophef toen bekend werd dat reclameborden van het bedrijf Exterion Media op treinstations waren uitgerust met camera's. De Autoriteit Persoonsgegevens stelde een onderzoek in naar deze praktijk.

790 vierkante meter

Het nieuwe, 790 vierkante meter grote scherm op Picadilly Circus komt in de plaats van de zes verschillende schermen die voorheen op het plein hingen. Het grootste deel van de tijd zal ook het nieuwe scherm worden onderverdeeld in zes aparte onderdelen voor verschillende adverteerders, maar eens in de tien minuten neemt een adverteerder ook het complete scherm over met een reclame van 30 seconden. Coca-Cola, Hyundai, Samsung en L’Oréal behoren tot de eerste merken die gebruik gaan maken van het nieuwe scherm.