Sims 4 komt naar Playstation 4 en Xbox One

De koddige levenssimulator met een knipoog komt na drie jaar naar spelcomputers.

Je zou bijna vergeten dat De Sims alweer 17 jaar bestaan en dat deel 4 al sinds 2014 lekker zijn ding aan het doen is. Er zijn tal van expansion packs, game packs en stuff packs voor verschenen, maar de hype rondom de franchise ligt al wel heel wat jaartjes achter ons. Toch weerhoudt dat Electronic Arts en Maxis er niet van het spel 17 november naar de PlayStation 4 en Xbox One te brengen. De Nintendo Switch wordt vooralsnog overgeslagen, wat waarschijnlijk te wijten is aan de hardware.



"De game biedt de prachtige ervaring van De Sims op console en zit tjokvol met de populairste content, zodat spelers zich kunnen verheugen op de unieke gameplay, zelfexpressie en plezier die de steunpilaren van het merk De Sims zijn geworden", stelt Executive Producer, Lyndsay Pearson. "De mogelijkheden om met het leven te spelen zijn net zo eindeloos als de creativiteit van de spelers."