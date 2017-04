Slim shirt uit Eindhoven monitort hartritme

Dit shirt van het Eindhovense Holst Centre houdt hartritme en ademhaling in de gaten.

Onderzoekers van Holst Centre hebben een prototype van een shirt met geprinte elektronica ontwikkeld. Het shirt is dankzij nieuwe technieken zeer draagbaar, ondanks dat er allerlei sensoren in zitten. De elektroden zijn slechts 60 micrometer dun en zijn volledig rekbaar.

Het ontwerp is aan te passen voor verschillende toepassingen. Met het shirt zijn patiënten in de gaten te houden in de zorgsector, maar het is ook te gebruiken door sporters, aldus de onderzoekers. Het shirt zou er voor kunnen zorgen dat patiënten van het ziekenhuis eerder naar huis kunnen, doordat hun hartritme thuis valt te monitoren.



De sensormodule stuurt de gegevens via Bluetooth draadloos naar een smartphone. Huidige kleding die de hartslag meet, gebruikt meestal een band om de borst. De elektrodes die het prototype gebruikt zijn geprint met elektrisch geleidende inkt van DuPont. Daardoor zijn ze flexibeler waardoor ze beter contact maken met de huid.



De afneembare sensormodule is ook een stuk kleiner en lichter geworden dan bij de vorige generaties van het shirt. Hij weegt nog maar 12 gram. Het shirt is twee dagen lang te gebruiken op een volle batterij en hij is minstens 25 keer in wasmachines te wassen.