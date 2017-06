Slimme cameragadget haalt 1 miljoen dollar op Kickstarter

Cameragadget Arsenal maakt normale camera’s slimmer en heeft op Kickstarter al ruim 1 miljoen dollar opgehaald.

Wie is gewend om foto’s te maken met zijn smartphone, zal schrikken van de moeilijkheid van een duurdere professionele of semi-professionele camera. De mogelijkheden zijn groter, maar het aantal opties daarmee ook. Je moet maar net weten op elke stand je de ISO, sluitertijd, diafragma en belichtingscompensatie moet zetten. Arsenal doet dat slimmer en haalde in twee weken tijd al meer dan 1 miljoen dollar binnen op Kickstarter.

Arsenal is een slimme cameragadget die al die dingen voor je regelt, en dat stukken beter belooft te doen dan de automatische stand van je camera. Daarvoor gebruikt Arsenal kunstmatige intelligentie en machine learning. De hele scène wordt op basis van duizenden bestaande foto’s en omgevingsfactoren geanalyseerd door de scanner die je in de hotshoe bovenop je camera moet zetten. Via een kabeltje zorgt Arsenal dan dat je camera de juiste instellingen heeft.

In een bijbehorende app kun je daarnaast makkelijk aangeven wat voor soort foto’s je wil maken. Een timelapse, een long exposure en makkelijk foto’s maken bij moeilijk licht of veel wind. De slimme gadget houdt rekening met 18 verschillende factoren en werkt in eerste instantie met camera’s van Canon, Nikon, Sony en Fuji. Arsenal is op Kickstarter te backen vanaf 150 euro, en wordt in januari 2018 geleverd. Met het oog op de enorme populariteit is het met Kickstarter-projecten altijd nog maar de vraag of de leverdatum ook wordt gehaald.