Slimme IKEA-lampen in kleur kosten 35 euro per stuk

De slimme Trådfri-lampen van IKEA komen binnenkort op de markt met kleuren. Ze kosten 35 euro per stuk.

Dat de lampen eraan kwamen, schreven we eerder deze maand al. Een prijs was toen nog onbekend. Nu meldt Tweakers dat de Trådfri-lampen met kleur in sommige vestigingen van IKEA al te vinden is voor 34,95 euro per stuk.

Hoewel de lampen pas vanaf oktober in de winkel moeten liggen, zijn ze in enkele winkels al te vinden. Dat komt omdat de eerste voorraden al geleverd zijn en er plek is in het schap. Om welke vestigingen het gaat, is echter niet bekend. In Antwerpen zouden de lampen er ook al zijn, maar wel voor vijf euro meer.

Een gebruiker op Reddit plaatste een foto van Nederlandse Trådfri-lampen in de IKEA. Voor 35 euro krijg je één ledlamp met E27-fitting en een afstandsbediening. Hetzelfde pakket met witte leds kost 29,95 euro. Die kan ook feller dan de kleurenlamp.