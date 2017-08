Slimme Ikea-lampen ondersteunen binnenkort ook HomeKit

De slimme verlichting Trådfri van Ikea werkt binnenkort met Apples domotica-platform en de virtuele assistenten van Google en Amazon.

Ikea's Trådfri-lampen krijgen ondersteuning voor Apples HomeKit, Google Assistant en Amazon Alexa. De update die deze ondersteuning toegevoegd verschijnt binnenkort, waarschijnlijk in oktober. Uit een antwoord van Ikea op een vraag van een Facebookgebruiker leek de HomeKit-ondersteuning vandaag al toegevoegd, maar later bleek dat de update pas later verschijnt.

Om de Trådfri-lampen met de slimme asisstanten te laten werken, moet de bijhorende software voor de bridge geüpdatet worden. Dankzij de koppeling met HomeKit kun je de verlichting bedienen via de Woning-app en Siri.



Woensdag werd al bekend dat de Ikea-verlichting in oktober ook in kleur beschikbaar komt. Daarnaast wordt de instapprijs van de lampen vanaf 14 augustus verlaagd van 85 naar 80 euro. Bekijk hieronder onze test van de Trådfri-lampen. Lees ook onze vergelijking met de Philips Hue-lampen.



