Slimme vibrator heel simpel te hacken

Deze vibrator met een ingebouwde camera is door hackers eenvoudig over te nemen.

Door beveiligingslekken in de software van de slimme vibrator Siime Eye van fabrikant Svakom kunnen hackers het apparaat op afstand overnemen en live mee kijken. Dat melden Britse security-experts maandag. De seksgadget beschikt over een ingebouwde camera en maakt een eigen wifi-netwerk aan.

Onderzoekers van het Britse bedrijf Pen Test Partners ontdekten dat dit netwerk standaard '88888888' als wachtwoord heeft, wat gebruikers niet kunnen veranderen. Daardoor kan iedereen in de buurt met de bijbehorende app toegang krijgen tot het apparaat.



Door via een laptop verbinding te maken met de Siime Eye is het volgens Pen Test Partners ook mogelijk om live met de videobeelden mee te kijken. Fabrikant Svakom reageerde de afgelopen drie maanden niet op de meldingen van de onderzoekers, waarna ze besloten de bevindingen openbaar te maken.

Grote schadevergoeding

Het is niet de eerste keer dat een erotische gadget slecht beveiligd blijkt te zijn. In de VS leidde dat onlangs tot een rechtszaak met grote gevolgen voor de fabrikant. De eigenaren van de seksspeeltjes van het merk WeVibe, die privacygevoelige informatie bleken te verzamelen, kregen ieder een schadevergoeding van 10.000 dollar.