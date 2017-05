Smartphones op slot bij Chris Rock in Ziggo Dome

Bij het Amsterdamse optreden van comedian Chris Rock kunnen bezoekers hun smartphone niet gebruiken.

Bij binnenkomst in de Ziggo Dome krijgen bezoekers een speciaal hoesje om hun telefoons in te doen. Als je de 'phone-free zone' ingaat, vergrendelt dit Yondr-hoesje de telefoon. Appen, foto's of video's maken of social media checken is dan niet mogelijk.

Bezoekers die toch even willen bellen, moeten de zone waarin de telefoon op slot zit verlaten. Mensen die de regels overtreden worden uit de zaal gezet, schrijft Mojo. Het is voor het eerst dat de concertorganisator de hoesjes gebruikt, zegt een woordvoerder tegen Het Parool. Hij noemt het een publieksvriendelijke manier om overlast te beperken zonder telefoons te moeten afpakken.

De maatregel van concertorganisator Mojo is op verzoek van de Amerikaanse komiek, die heeft bedongen dat er een verbod geldt op het gebruik van camera's, zowel professionele als die op smartphones. Doel: het voorkomen van een zee van oplichtende schermpjes tijdens het optreden en het online verspreiden van Rock's grappen. Het optreden is zondag 8 oktober en de kaartverkoop start vrijdagochtend.



Lees ook: Apple-patent gaat filmen tijdens concerten tegen