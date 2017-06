Snapchat deelt je locatie elke keer als je de app opent

Met Snapchats nieuwe functie kun je zien waar je vrienden zijn en weten zij waar jij bent. Maar het delen van je locatie gebeurt elke keer als je de app opent.

Afgelopen week introduceerde het bedrijf Snap Kaart, waarmee je op de kaart kunt zien waar je Snapchat-vrienden op dat moment zijn. Op die manier hoopt Snapchat dat je een keertje spontaan met je vrienden afspreekt.

Met twee drukken op de knop heb je de functie ingeschakeld. Allereerst geef je Snapchat, net zoals andere apps, toegang tot je locatie. Daarna zeg je met wie je jouw locatie wil delen: alleen met jezelf, vrienden of al je volgers.

Bewust of onbewust

Klinkt handig, maar er zit een addertje onder het gras. Hoewel je expliciet toestemming moet geven om je locatie te delen gebeurt dit niet alleen als je een snap maakt. Elke keer als je de app opent wordt jouw locatie op de kaart geüpdatet.

Als actieve Snapchat-gebruiker deel je dus regelmatig je locatie zonder dat je het merkt. Op die manier kunnen mensen erachter komen waar je woont, waar je luncht, waar je de boodschappen doet en waar je werkt: informatie die waarschijnlijk niet al je Snapchat-vrienden of -volgers hoeven te weten.

Denk dus goed na of je wel echt wil dat je locatie elke keer wordt gedeeld als je Snapchat opent. Het bedrijf verwijdert de gegevens na een 'korte periode', maar 'algemene locatiegegevens' kunnen langer worden bewaard, stelt het bedrijf tegen The Verge. Om wat voor gegevens het dan gaat, is niet duidelijk.

Uitschakelen

Je kunt het delen van je locatie uitschakelen door 'Ghost Mode' (Instellingen > Mijn locatie) te selecteren. Op die manier zie alleen jij je locatie. Snapchat houdt dan nog wel je locatie bij. Je kunt in de instellingen van Android en iOS vervolgens de locatiepermissies intrekken.