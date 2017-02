Snapchat naar de beurs, Spotify nog niet

Snap, het bedrijf achter Snapchat, wil met een beursgang 3 miljard dollar ophalen. Spotify zou zijn IPO hebben uitgesteld tot 2018.

Snap heeft de aanvraag voor de beursgang op Wall Street bij beurswaakhond SEC gedaan. Snapchat heeft naar eigen zeggen dagelijks 158 miljoen gebruikers wereldwijd. In Nederland zijn dat er bijna 2 miljoen. Het zegt van een app-ontwikkelaar een 'camera-bedrijf' te willen worden.

De advertentie-inkomsten van Snap groeien razendsnel, van 58,7 miljoen dollar in 2015 tot 404,5 miljoen dollar afgelopen jaar. Maar ook het verlies nam toe: van 372,9 miljoen dollar in 2015 tot 514,6 miljoen dollar in 2016. Dat is meer dan de totale omzet.

Spotify

Intussen zou muziekstreamingdienst Spotify zijn plannen om naar de beurs te gaan hebben uitgesteld, schrijft Techcrunch. Spotify werd lange tijd gezien als een vrij zekere kandidaat voor een beursgang in de tweede helft van 2017, maar het bedrijf zou nu een jaar verder kijken. De vertraging zou Spotify onder meer de ruimte geven om de balans te verbeteren. Ook zou er meer tijd komen om betere afspraken met bijvoorbeeld platenmaatschappijen te maken, aldus de bronnen.

Naar verluidt mikt Spotify op een beurswaardering tussen de 11 miljard en 13 miljard dollar. In 2015 werd het bedrijf nog gewaardeerd op zo'n 8,5 miljard dollar. Spotify wilde niet reageren.